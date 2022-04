É mais um trunfo de peso para a equipa de comentadores desportivos da CMTV.A partir desta segunda-feira, Nuno Dias, jornalista que conquistou um lugar de mérito no quadro geral do futebol, reforça os programas da CMTV.Na próxima época, vai integrar o painel do ‘Golos’, programa líder de audiências no cabo que faz o acompanhamento, ao segundo, dos jogos do Benfica, Sporting e FC Porto.O jornalista deixou a CNN Portugal para abraçar o novo desafio.