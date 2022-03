Duas transmissões de jogos de futebol internacional, com equipas portuguesas, ocuparam os lugares cimeiros das audiências da semana passada. A TVI voltou a recuperar terreno e a sua diferença em relação à SIC reduziu-se para sete décimas em termos de share médio semanal.Seis dos dez programas mais vistos foram transmitidos pela TVI, a começar pelo programa com maior audiência, a transmissão do Ajax-Benfica, jogo da Liga dos Campeões, que ultrapassou os 1,7 milhões de espectadores.