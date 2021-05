CMTV líder ganha a Cristina Ferreira nas audiências

A CMTV obteve, esta quinta-feira, um dos melhores resultados da sua história. O canal do Correio da Manhã chegou a ser líder absoluto de consumo televisivo no horário nobre, e derrotou o programa ‘Cristina Comvida’, transmitido pela TVI.No seu horário, o formato de Cristina Ferreira registou o pior resultado de sempre, ao obter 11,6% de share, enquanto a CMTV alcançou 12,3% com o programa ‘Golos’, que acompanhou, ao segundo, o jogo Benfica-FC Porto, disputado no Estádio da Luz.No mesmo dia, a CMTV conseguiu colocar três programas no top 20 do consumo de televisão. ‘Duelo Final’, também dedicado ao clássico, ficou em sétimo lugar, com um share de 19% e uma audiência média de 900 mil e 300 telespectadores, de acordo com os dados oficiais da GfK.O formato desportivo bateu, no seu horário, o ‘Jornal das 8’ (16,3% de share e 818 500 telespectadores), da TVI, e o ‘Telejornal’ (13,1% e 628 700), da RTP 1. Em alguns momentos, ‘Duelo Final’ conseguiu também ultrapassar ‘Jornal da Noite’, da SIC.Na 18ª posição ficou ainda o ‘CM Jornal’, com 9,2% de share, enquanto ‘Golos’ ocupou o 20º lugar na tabela dos programas mais vistos do dia.No share diário, a CMTV obteve 7%. Emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, não estando ainda disponível na TDT, a estação do CM lidera o consumo de informação no cabo há 981 dias consecutivos.