Nuno Santos deixa direção-geral da TVI para liderar CNN Portugal

O diretor-geral da TVI, Nuno Santos, vai abandonar o cargo para assumir a chefia da CNN Portugal, o novo projeto televisivo da estação da Media Capital.Nuno Santos, que ocupou no início do ano passado a direção de programas da TVI, foi nomeado diretor-geral da estação quando Cristina Ferreira regressou como acionista do canal de Queluz de Baixo. Antes, Santos tinha passado pela fundação do 11, canal temático da Federação Portuguesa de Futebol.A CNN Portugal, fruto de uma parceria com a estação-mãe sediada em Atlanta, nos EUA, foi anunciada este ano mas ainda não é conhecida a data de início da operação.