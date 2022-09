Nuno Tiago Pinto nomeado diretor da revista Sábado

Nuno Tiago Pinto assume, esta segunda-feira, a liderança da revista, newsmagazine líder em Portugal.Licenciado e pós-graduado em Relações Internacionais, Nuno Tiago Pinto especializou-se em jornalismo no CENJOR. Iniciou a sua experiência profissional com um estágio na SIC Notícias, tendo integrado a redação do jornal O Independente, primeiro enquanto jornalista e depois como editor de Sociedade e Internacional.Há 17 anos que integra a equipa da, tendo ao longo deste período desempenhado diversas funções. Foi subeditor, editor-executivo, chefe de redação e Diretor Executivo, assumindo agora a função de Diretor.O novo diretor "tem como missão prioritária garantir o sucesso da nossa revista como grande marca de referência do jornalismo livre e independente", aponta o diretor-geral editorial da Cofina, Carlos Rodrigues. "Os principais objetivos da equipa que o novo diretor vai liderar passam por aprofundar e dar consistência ao crescimento multiplataforma da maior newsmagazine do mercado português, no papel, mas também no digital e cada vez mais no meio televisivo."Em 2010 foi um dos bolseiros da bolsa de jornalismo José Rodrigues Miguéis, da Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento, ao abrigo da qual passou três semanas em formação no Committee of Concerned Journalists, em Washington DC.Ao longo dos anos publicou inúmeros trabalhos de investigação, sendo regularmente convidado para speaker em diversas conferências, entre as quais as organizadas pela UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) em Dakar, no Senegal e em Beirute, no Líbano.Nuno Tiago Pinto foi também o primeiro e único jornalista português a publicar, já por duas vezes, no CTC Sentinel, uma publicação especializada em assuntos de terrorismo da prestigiada academia de West Point, nos Estados Unidos.É ainda autor de quatro livros: Maria das Dores, a viúva negra (Sextante Editora, 2008); Dias de Coragem e Amizade - 50 Histórias da Guerra Colonial (A Esfera dos Livros, 2011); Os Combatentes Portugueses do Estado Islâmico (A Esfera dos Livros, 2015); e Heróis Contra o Terror: Mário Nunes, o português que foi combater o Estado Islâmico (Vogais, 2016). Foi um dos autores convidados para contribuir para os livros Tudo Por Uma Boa História - Confidências e Relatos de Jornalistas Portugueses (A Esfera dos Livros, 2017) e REC - Manual de Reportagem (2021).