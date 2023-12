No segundo dia de visita ao distrito do Porto, no âmbito da iniciativa do CM/CMTV de homenagem aos postos de venda que todos os dias fazem chegar o jornal aos leitores, a equipa do CM visitou esta terça-feira a Cidade Invicta. “É um prazer homenagear estes postos de vendas, mas também os próprios leitores. Este ano registámos um enorme crescimento em toda a região Norte. O CM está a entrar no coração do Porto”, disse Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial do CM/CMTV, na visita ao quiosque Atrium da Estação, em Campanhã, destacando a aposta que foi feita no início do ano na remodelação gráfica do jornal, que muito contribuiu para a subida de vendas.





“Este ano fizemos um enorme investimento na edição em papel e, nos próximos dias, vamos fazer uma reunião com o autor da imagem gráfica e com o nosso diretor gráfico para fazermos um balanço e as mudanças que sejam necessárias no formato atual do”, anunciou. Na companhia do jornalista Paulo Catarro, Carlos Rodrigues sublinhou ainda que o desígnio do“é continuar a fazer jornalismo livre diariamente e prestar o melhor serviço ao leitor”. E garantiu: “Os leitores do Porto e do Norte podem continuar a contar connosco.”

Esta quarta-feira, o diretor executivo, Paulo João Santos, e o diretor-adjunto, José Carlos Castro, visitam a Póvoa de Varzim e Matosinhos, e, amanhã, o diretor-geral editorial adjunto, Eduardo Dâmaso, e o coordenador da delegação do Porto, Vítor Pinto, passam por Vila Nova de Gaia, São Félix da Marinha e Canelas. Esta visita de quatro dias ao Porto (iniciada segunda-feira) é o regresso do CM ao distrito onde as vendas mais cresceram em 2023, cerca de 12%.