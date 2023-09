CMTV. O empresário do Norte e adepto do FC Porto, que vai passar também a analisar as jornadas da liga nas páginas do CM, vem reforçar o programa ‘Pé em Riste’ já a partir de segunda-feira partilhando, semanalmente, o painel com André Pinotes Batista (adepto do Sporting) e António Salvador (adepto do Benfica).



“Espero entrar no ‘Pé em Riste’ a celebrar a vitória do Porto na Luz, mas também espero entrar sem fazer falta para vermelho”, diz Manuel Serrão que assim regressa ao comentário desportivo na televisão três anos depois de ter deixado o programa ‘Prolongamento’ da TVI. “Quando acabaram com esse e outros programas do género, restaram poucos espaços de adeptos na TV. Ao contrário do que se diz, que são tóxicos, eu sempre achei que os programas de adeptos são os mais transparentes.” E explica: “Muitas opiniões nos debates desportivos normalmente têm sempre agendas escondidas. Ora, no caso dos adeptos, as agendas estão à mostra, porque todos estão ali a defender os seus clubes.”



Manuel Serrão é o novo comentador desportivo da. O empresário do Norte e adepto do FC Porto, que vai passar também a analisar as jornadas da liga nas páginas do, vem reforçar o programa ‘Pé em Riste’ já a partir de segunda-feira partilhando, semanalmente, o painel com André Pinotes Batista (adepto do Sporting) e António Salvador (adepto do Benfica).“Espero entrar no ‘Pé em Riste’ a celebrar a vitória do Porto na Luz, mas também espero entrar sem fazer falta para vermelho”, diz Manuel Serrão que assim regressa ao comentário desportivo na televisão três anos depois de ter deixado o programa ‘Prolongamento’ da TVI. “Quando acabaram com esse e outros programas do género, restaram poucos espaços de adeptos na TV. Ao contrário do que se diz, que são tóxicos, eu sempre achei que os programas de adeptos são os mais transparentes.” E explica: “Muitas opiniões nos debates desportivos normalmente têm sempre agendas escondidas. Ora, no caso dos adeptos, as agendas estão à mostra, porque todos estão ali a defender os seus clubes.”

Admitindo alguma saudade em “dar opinião sobre futebol”, vai avisando que aos 64 anos de idade e com 53 de sócio do FC Porto, o seu “portismo está bom e recomenda-se” e deixa garantias sobre a sua postura no programa que vinha “acompanhando sempre que podia, sobretudo após os jogos grandes”: “Podem esperar aquilo que já fui capaz de dar, a opinião o mais informada possível sendo que sou adepto do FC Porto e não representante do clube, o que faz toda a diferença.” Sobre a nova contratação do canal, Pedro Carreira (subdiretor da CM/CMTV), diz que “é com grande orgulho que o CM/CMTV dão as boas vindas a uma voz tão prestigiada do FC Porto e do Norte”.