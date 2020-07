"Ofensiva" e "perturbadora": capa da Vogue Portugal sobre saúde mental arrasada no estrangeiro

A edição portuguesa da revista Vogue está a ser alvo de duras críticas na Internet após ter divulgado uma das quatro capas da edição de julho/agosto, cujo tema central é a saúde mental. A publicação, que mereceu inclusivé atenção dos media internacionais, está a gerar discussão nas redes sociais, bem como o título da edição: "The Madness Issue" ("A Questão da Loucura").Na imagem, a modelo Simona Kirchnerova surge debruçada sobre si mesma dentra de uma banheira. Ao seu lado surgem duas enfermeiras vestidas com fardas antiquadas, que derramam água sobre a sua cabeça.O Instagram da Vogue Portugal foi inundado com centenas de comentários depreciativos, cujos autores acusam a revista de abordar a temática das doenças do foro psiquiátrico de uma forma "preconceituosa" e "ofensiva". Por outro lado, há quem defenda e elogie a revista por "desmistificar" o tema, muitas vezes ainda considerado tabú na sociedade.A modelo Sara Sampaio foi uma das vozes que criticou a revista. "Esses tipos de fotos não devem representar a conversa sobre saúde mental! Eu acho que é de muito mau gosto!", escreveu a estrela portuguesa.Hannah Tindle, jornalista de moda da revista AnOther Magazine, também recorreu às redes sociais para repudiar o facto de a Vogue Portugal ter utilizado uma instituição psiquiátrica com um propósito estético. "Existem inúmeras maneiras de abordar o assunto sem ser ofensivo e perturbador para aqueles que, como eu, lutam contra as doenças mentais", escreveu no Twitter.Os internautas vão mais além e questionam até que ponto é que uma capa publicada por uma revista de dimensão mundial como a Vogue pode contribuir para a ideia errada que muitos cidadãos têm dos hospitais psiquiátricos, contribuindo desta forma para o aumentar do estigma na sociedade.Entretanto, a modelo que protagoniza a fotografia veio a público revelar que as "enfermeiras" da imagem se tratam da sua mãe e avó. "O momento alto da minha carreira! Fiz a capa da Vogue com a minha mãe e a minha avó! Três gerações na capa da Vogue!", escreveu.Até ao momento, a equipa da Vogue Portugal ainda não se manifestou sobre o assunto nem veio a público defender-se das críticas geradas. A revista estará disponível nas bancas a partir do dia 10 de julho.