"Momentos como estes fazem-nos perceber o que é importante": Rapper baleado no Algarve já está em casa

O rapper inglês Mist que foi baleado durante um assalto na noite desta terça-feira numa residência em Almancil, Algarve, já se encontra em casa, em Inglaterra.





atingido na perna por um grupo de assaltantes irlandeses que levaram dinheiro, ouro, documentos, passaporte e telemóvel do músico, fez uma publicação no Instagram onde agradece todas as mensagens de apoio e carinho que recebeu."Recebi muito amor nestes dois dias! Obrigado a todos por rezarem por mim e por me enviarem mensagens. Momentos como estes fazem-nos perceber o que é importante! Estou aqui, a recuperar bem, pronto para fazer mais músicas!", pode ler-se na publicação feita pelo artista na rede social.Mist fez ainda um vídeo onde mostra a perna onde foi baleado com uma ligadura.Recorde que depois de ser baleado, Mist foi transportado para o hospital de Faro por amigos. T