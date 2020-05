Os grandes clássicos do cinema erótico continuam na CMTV: ‘História de O’ estreia este sábado

O ciclo de grandes clássicos do cinema erótico continua este sábado na CMTV com a estreia do terceiro capítulo da saga ‘História de O’. Às 02h30, o canal do Correio da Manhã emite ‘História de O: Prazeres Inconfessáveis’, longa-metragem de 2002 realizada por Phil Leirness e protagonizado pela norte-americana Danielle Ciardi. Ela é O, uma talentosa fotógrafa de quase 20 anos e com uma carreira promissora pela frente. No entanto, está dividida entre as tarefas que a realidade financeira lhe impõe e os seus próprios objetivos artísticos. Influenciada pelo namorado, René (Max Parrish), O decide seguir a sua paixão. Mas influências externas corrompem o seu trabalho e a jovem é atraída para um mundo sedutor de engano, poder e erotismo. Um filme a não perder!

