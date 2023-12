No terceiro dia de visita ao distrito do Porto, no âmbito da iniciativa dode homenagem aos postos de venda que fazem chegar o jornal aos leitores, a equipa doe davisitou esta quarta-feira a Póvoa de Varzim e Matosinhos.Em representação doe daestiveram o diretor executivo, Paulo João Santos, e o diretor-adjunto José Carlos Castro. “Os postos de venda são quase tão importantes como produzir notícias. São o nosso braço direito”, referiu José Carlos Castro.na região norte e em particular no distrito do Porto”.“Os quiosques e tabacarias têm tido um papel decisivo neste sucesso”, reforçou. A visita ao distrito do Porto, onde em 2023 a venda docresceu 12%, termina esta quinta-feira com o diretor-geral editorial adjunto Eduardo Dâmaso e o coordenador da delegação do Porto, Vítor Pinto, a passarem por Vila Nova de Gaia, São Félix da Marinha e Canelas.