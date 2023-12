Parlamento aprova audições de Global Media, Marco Galinha e Domingos Andrade

O parlamento aprovou esta quarta-feira, por unanimidade, as audições do Conselho de Administração da Global Media, do empresário Marco Galinha e do ex-diretor da TSF Domingos Andrade sobre a reestruturação do grupo, que inclui saídas de cerca de 200 trabalhadores.

Os requerimentos para ouvir o Conselho de Administração da Global Media, o ex-presidente da Comissão Executiva do Global Media, Marco Galinha, e o ex-diretor da TSF Domingos Andrade foram propostos pelo Bloco de Esquerda e aprovados pela unanimidade dos deputados da Comissão parlamentar de Cultura, Comunicação Juventude e Desporto antes das audições de representantes dos trabalhadores de Jornal de Notícias, Diário de Notícias, TSF e O Jogo, que estão a decorrer.

As audições deverão ocorrer na primeira semana de janeiro de 2024.

No início de dezembro, em comunicado interno, a Comissão Executiva da Global Media, liderada por José Paulo Fafe, anunciou que iria negociar com caráter de urgência rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação que disse ser necessária para evitar "a mais do que previsível falência do grupo". Hoje termina o processo de rescisões, segundo confirmou à Lusa fonte oficial da administração.

A demissão do diretor do Dinheiro Vivo (DV), Bruno Contreiras Mateus, a 14 de dezembro, aumentou para 11 o número de demissões em cargos de direção no grupo, juntamente com as cinco do Jornal de Notícias (JN), duas no jornal desportivo O Jogo e três, em 12 de dezembro, na TSF.

No domingo, os trabalhadores do JN, cujos despedimentos afetarão cerca de 40 pessoas, garantiram que vão recorrer a todos os meios legais e judiciais para defender os seus direitos. No caso da TSF, o número de postos afetados ronda os 30.

O Sindicato dos Jornalistas fez uma exposição à Inspetora Geral da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) solicitando a intervenção da entidade na fiscalização de "várias irregularidades" no grupo de media.

Na sexta-feira, 15 de dezembro, a administração da Global Media informou que o Banco Atlântico Europa suspendeu o acesso à conta e reteve as receitas da Vasp, "invocando o impacto mediático" da reestruturação, o que disse que impediu o pagamento aos trabalhadores que funcionam em prestação de serviços.

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), que esta quinta-feira irá ao parlamento, disse na terça-feira à Lusa que "está a acompanhar a evolução do grupo Global Media e as notícias que têm vindo a público".