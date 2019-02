Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Patrícia Mamona ousada em programa da SIC

Atleta mostra (quase) tudo no palco do ‘Lip Sync’.

08:48

Se a TVI aposta na sensualidade ao domingo à noite, a SIC não lhe fica atrás.



No último ‘Lip Sync’, Patrícia Mamona despiu-se de preconceitos e seduziu os telespectadores, apenas de lingerie, com uma versão em karaoke de ‘Buttons’, das Pussycat Dolls.



A prestação da atleta no programa de domingo à noite foi muito comentada nas redes sociais, mas foi o seu corpo atlético que esteve em grande evidência.



"As tuas pernas são um arraso" e "Super sexy" foram apenas alguns dos comentários que os seguidores lhe deixaram na página oficial de Instagram.