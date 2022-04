Pé em Riste da CMTV lidera audiências e bate RTP1

O programa ‘Pé em Riste’, da CMTV, liderou audiências em noite de encerramento da 31ª jornada da liga de futebol. O formato conduzido por Mariana Águas alcançou uma média de 5,2% de share, à frente da RTP1 que no mesmo horário registou 3,9%. Já o canal CNN obteve 1,8% enquanto a SIC noticias ficou nos 1,3%.

No dia, a CMTV voltou a ser o canal mais visto do cabo alcançando uma média de 4%, à frente do CNN com 3% e da SIC notícias que não foi além dos 2%.

Além do ‘Pé em Riste’, onde Luís Filipe Vieira quebrou pela primeira vez o silêncio em direto em exclusivo, o CM Jornal com José Carlos Castro e os programas ‘Duelo Final’ e ‘Jogadas decisivas’ do Sporting de Braga – FC Porto ficaram entre os mais vistos do dia. O ‘Golos’, conduzido por Andreia Candeias, que acompanhou o Boavista Sporting, também entrou no top dos mais vistos.