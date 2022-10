'Grande Jornal da Noite’, o novo espaço de informação da CMTV, estreia-se esta segunda-feira, pelas 19h45. O jornalista Pedro Mourinho assumirá, pela primeira vez no canal 8, a apresentação do renovado bloco de notícias. As últimas horas foram, por isso, passadas em “ensaios gerais” e a corrigir aquilo que “ainda pode ser afinado”.





“A nossa expectativa é conseguir cumprir o compromisso que temos com os telespectadores dae acrescentar algo aos conteúdos que geralmente apresentamos e de uma forma mais diversificada”, explicou Pedro Mourinho.

Do ponto de vista do alinhamento, este será um noticiário “clássico”, com os grandes temas - Política, Economia, Atualidade - a encabeçarem o elenco de notícias.





Leia também CMTV com noticiários renovados já na segunda-feira Apresentado num novo estúdio, com uma nova imagem, maior agilidade, um grafismo renovado e inovador, o novo ‘Grande Jornal da Noite’ está a ser preparado “há cerca de um mês” com as equipas técnicas e tecnológicas da

“Uma das maiores novidades passa pelo recurso à realidade aumentada, em 3 D, para podermos oferecer aos nossos telespectadores um maior entendimento de determinados temas e realidades. É algo que, até agora, só tinha sido usado em noites de eleições”, explicou Pedro Mourinho. A estreia acontecerá precisamente num dia marcado pela apresentação do Orçamento do Estado de 2023.





Ao fim de semana, Daniela Polónia conduzirá o formato.