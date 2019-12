Pedro revela que Liliana abandonou cerimónia de compromisso com outro homem

Depois da última cerimónia de compromisso de 'Casados à Primeira Vista', os concorrentes juntaram-se em casa de Inês e Hugo. Mas Liliana, que regressou recentemente à experiência , não estava presente.Foi então que Hugo fez uma revelação surpreendente. "[A Liliana] foi para casa. O Pedro chegou atrasado. Eles estiveram a recuperar o tempo perdido e a Liliana não teve outro remédio que não pedir um táxi para ir para casa. Ela gosta muito de taxistas", atirou.Diana Chaves explicou então que Pedro Pé-Curto, o marido de Liliana, contara que a mulher saiu das gravações com uma pessoa do seu passado.A concorrente Lurdes mostrou a sua revolta. "Foi na casa do Hugo que se revelou que a Liliana tinha outra relação. Quem revelou e quem tocou nesse assunto foi o próprio marido. Fiquei chocadíssima (...) Fiquei super revoltada e com vontade de me ir embora", revelou.Horas depois, Liliana terá regressado à casa onde está a viver com Pedro.