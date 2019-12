Polémica na RTP começou após notícias sobre a TAP

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A redação da RTP reúne-se esta segunda-feira em plenário de urgência para debater e ouvir explicações sobre o conflito entre a direção de informação, liderada por Maria Flor Pedroso, e os jornalistas do ‘Sexta às 9’.Depois da polémica em torno do adiamento do regresso do programa, com uma reportagem sobre o negócio do lítio incómoda para o Governo, a troca de acusaç... < br />