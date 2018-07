Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Porto Canal encerra quatro delegações

Estação passa por um período de corte de custos, sendo que alguns dos gastos são absorvidos pela FC Porto TV.

Por Hugo Real

O Porto Canal, detido pela FC Porto Media que, por sua vez, é controlada pela SAD dos dragões, enfrenta um processo de redução de custos que já levou ao encerramento de delegações e à suspensão de vários espaços noticiosos.



Segundo apurou o CM, foram encerradas as delegações de Viana do Castelo, Guimarães, Viseu e Bragança. Simultaneamente, vários espaços de informação foram suspensos. Ana Guedes Rodrigues, diretora de informação do Porto Canal, num email a que o CM teve acesso, anunciou a suspensão dos jornais de fim de semana, do ‘Último Jornal’, do ‘Jornal de Desporto’, do ‘Mundo Local’, e, a partir de dia 16, do ‘Jornal das 13’.



No mesmo email, adianta que a decisão se prende com a "reestruturação à qual o Porto Canal está sujeito". O CM sabe que esta posição foi tomada após a saída de cerca de 20 pessoas, o que não foi bem recebido pela redação.



Ao mesmo tempo, o Porto Canal ficou ‘mais leve’ em termos de custos, já que a FC Porto TV, o novo canal online dos dragões, recebeu todos os profissionais que estavam no Porto Canal afetos aos conteúdos dos dragões, assim como vai assumir as despesas com a produção de conteúdos, nomeadamente de transmissão em direto de jogos do FC Porto B, das equipas de formação e das modalidades. Estas partidas, refira-se, vão continuar a ser emitidas pelo Porto Canal.



O CM contactou Ana Guedes Rodrigues e Júlio Magalhães, diretor-geral do Porto Canal, mas nenhum deles atendeu as chamadas feitas nem respondeu às mensagens enviadas.