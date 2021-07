Portugal condenado no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem por violar liberdade de expressão

Portugal foi condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) por violação da liberdade de expressão num caso em que a SIC foi obrigada a indemnizar Ricardo Rodrigues, ex-deputado do PS, por ofensa à sua honra e dignidade.No acórdão, a que a Lusa teve acesso, os juízes dizem que a interferência no direito à liberdade de expressão da SIC foi “desproporcionada e não necessária numa sociedade democrática”, concluindo que houve uma violação do artigo 10º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. O acórdão refere ainda que o Estado português deve pagar àquele canal televisivo 4 283,57 euros, no prazo de três meses, relativamente aos custos e despesas.