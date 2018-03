Portugueses comemoram 5.º aniversário da CMTV

Leitores e telespetadores aceitaram o desafio de partilhar selfies com a mão 'Dá cá mais cinco" do Correio da Manhã.

#dacamaiscinco Uma publicação partilhada por francisco silva (@fransmaria46) a 17 de Mar, 2018 às 4:45 PDT

A CMTV completa este sábado, dia 17 de março, cinco anos de vida. Para o comemorar, desafiou os telespetadores a tirarem fotografias com uma mão 'dá cá mais cinco'.Os portugueses mostram já ter entrado em clima de festejo, e têm partilhado as suas 'selfies' através das redes sociais (Instagram e Facebook) e também através do endereço de e-mail eusoucm@cmjornal.pt , utilizando a hashtag #dacamaiscinco.