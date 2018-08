Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Poupar na luz e água custa 423 mil euros à RTP

Instalação de 900 painéis, por 390 mil euros, vai permitir reduzir fatura em 650 mil euros em 15 anos.

Por Hugo Real | 08:26

O grupo RTP pretende baixar as faturas de eletricidade e de água que, no ano passado, atingiram os três milhões de euros. Para tal, investiu 390 mil euros num parque fotovoltaico e 32 800 num novo furo de água.



O parque fotovoltaico, como o CM revelou na altura, foi inaugurado em maio do ano passado e já ajudou a diminuir a conta da luz. Em 2017, a RTP gastou 2,751 milhões em eletricidade, uma diminuição superior a 150 mil euros face ao ano anterior. Neste caso, o investimento foi de 390 mil euros (320 mil de contrato, a que acresce a taxa de IVA), valor que inclui a manutenção e monitorização do sistema durante 15 anos.



Segundo a ADENE – Agência para a Energia –, a instalação conta com 900 painéis fotovoltaicos, com uma produção estimada, a 15 anos, de 6,4 GWh, o que permitirá "uma redução dos custos energéticos superior a 650 mil euros, assegurando cerca de 4% do consumo total de eletricidade dos edifícios da RTP" na avenida Marechal Gomes da Costa, em Lisboa.



Já o Plano de Investimentos (PI) da RTP refere um investimento "imperativo" de 32 800 euros num "novo furo de água destinado à rega", já que o antigo se encontra "desativado". Em 2017, a conta da água da empresa pública foi de 247 mil euros, um aumento de 55 mil euros face a 2016. "As projeções das despesas futuras com água aconselham vivamente à sua realização , permitindo a amortização do investimento num prazo muito curto", diz o PI.