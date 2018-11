Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Programa ‘Prós e Contras’ da RTP mais seis meses no ecrã

Fátima Campos Ferreira acredita que decisão se prende com a natureza do programa.

Por Isabel Laranjo | 01:30

Afinal, ‘Prós e Contras’ mantém-se na grelha da RTP1, com transmissão à segunda-feira à noite. O fim, decidido pelo ex-diretor de Informação, Paulo Dentinho, estava marcado para 17 de dezembro, mas tudo mudou.



Quem o garante é Fátima Campos Ferreira, anfitriã deste programa de debate. "Para já, aquilo que sei é que vamos continuar para lá deste ano." A jornalista não quis adiantar datas, mas o CM sabe que ‘Prós e Contras’ é para manter, pelo menos, durante mais seis meses, ou seja, até maio de 2019.



Fátima Campos Ferreira está, naturalmente, satisfeita com este volte-face e acredita que a natureza do programa semanal assim ditou a decisão da nova direção de Informação, liderada por Maria Flor Pedroso. "Claramente, é um programa de serviço público, é um fórum. Vamos continuar para o ano, até quando não sei..."



‘Prós e Contras’ está no ar há 16 anos na estação pública e a jornalista continua tão empenhada como no início. "O programa é um empreendimento tão grande, tão difícil de governar, que pensar que tem de ficar mais uns meses em antena é o suficiente para me dar muito trabalho. Sei que ainda tenho pela frente muito que fazer. O resto ver-se-á."



Questionada sobre o assunto, Maria Flor Pedroso não avança se se trata apenas de um adiamento do final ou se o programa é mesmo para continuar, para lá de maio do próximo ano. "Essas questões estão em avaliação. Quaisquer decisões que venham a acontecer, a seu tempo serão anunciadas."