Programa 'Rua Segura' da CMTV vence RTP1

O programa Rua Segura liderou audiências esta quarta-feira, 5 de Outubro. Com 5,3% de Share e uma média de 148 mil espectadores, ficou à frente do programa ‘Agora CNN’ que registou 3,2% e uma média de 92 espectadores no horário. A Edição da Tarde da SIC Notícias alcançou 1,7% de share com uma média de 49 mil espectadores.

O programa conduzido por Janete Frazão também ultrapassou a RTP1. O Canal público obteve apenas 3,7% de share no horário, com uma média de 100 espectadores.

O Tarde CM e o Direto CM também lideraram os respetivos horários permitindo à CMTV destacar-se, mais uma vez, na liderança da informação nacional.

O Canal do correio da manhã fechou o dia com 4,3% de share, acima dos 3,2% alcançados pelo canal CNN e dos 1,9% obtidos pela SIC Notícias. A RTP3 só conseguiu 0,4% de share no dia.

Os resultados citados são da GFK, empresa responsável pela medição de audiências.