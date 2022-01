Projeção à boca das urnas na noite eleitoral da CMTV

Este domingo, às 20h00, a emissão especial da CMTV dedicada à noite eleitoral arranca com a projeção à boca das urnas da empresa Intercampus, considerada a mais fiável e certeira do mercado, que irá recolher dados em 28 freguesias distribuídas por 14 distritos do País."As sondagens à boca de urna são as únicas capazes de fazer uma previsão dos resultados eleitorais, porque são as únicas em que a amostra corresponde ao universo, que é o universo de votantes", afirma ao CM António Salvador, diretor-geral da Intercampus.