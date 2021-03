Nicolau Santos vai ser o próximo presidente da RTP. O Conselho Geral Independente (CGI) anunciou esta sexta-feira a escolha, depois de ter lançado um concurso no âmbito do qual recebeu 12 candidaturas.Optou pela liderada do jornalista de 66 anos, atual presidente da agência Lusa, que concorreu juntamente com Hugo Figueiredo, administrador da RTP com o pelouro dos conteúdos nos últimos três anos (continuou o projeto do atual secretário de Estado Nuno Artur Silva), e que manterá o cargo.De resto, e tal como onoticiou na semana passada, Figueiredo já tinha dito numa reunião com sindicatos, e antes mesmo de o processo estar concluído (o que gerou polémica), que integraria a próxima administração - foi também ele quem assinou o contrato com a empresa de recrutamento que ajudou o CGI na escolha da nova administração.