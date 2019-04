Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quitéria de 'Alguém Perdeu' esconde vida de vícios

Catarina Avelar elogia papel “diferente” na novela da CMTV.

Por André Filipe Oliveira | 09:05

Os segredos de Quitéria Espírito Santo continuam a dar que falar em ‘Alguém Perdeu’, a primeira novela original da CMTV.



Além de ter largas centenas de euros escondidos no banco, a dona da coletividade O Canto da Sereia tem vários vícios. Um deles é fumar charros.



O momento acontece quando se vê sozinha em casa e não controla aquele impulso, que promete surpreender os espectadores.



Catarina Avelar, que dá vida a Quitéria, revela-se satisfeita com as várias facetas da sua personagem na trama da CMTV.



"É um papel diferente daquilo que tenho feito. As pessoas que me veem como atriz convencional podem ficar surpreendidas com algumas cenas. É giro dar essas nuances", explica ao CM.



Quitéria teme a todo o momento ver o seu lado oculto posto a nu, em especial o caso que viveu no passado, e que resultou numa gravidez.