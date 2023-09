O Ministério Público (MP) recebeu uma queixa-crime de particulares contra Ricardo Araújo Pereira e a SIC pela rábula com o Presidente Marcelo emitida no passado domingo no âmbito do programa ‘Isto é Gozar com Quem Trabalha’, tal como avançou o ‘Nascer do SOL’.



O semanário reproduz parte da denúncia feita ao MP e explica que os queixosos consideram estar em causa a prática de “crimes de ofensa à honra do Presidente da República” e “ultraje de símbolos nacionais e regionais”.









