Graça Freitas condecorada com Grã-Cruz da Ordem de Mérito

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou esta terça-feira a ex-diretora da Direção-Geral da Saúde Graça Freitas com a Cruz da Ordem de Mérito, no Palácio de Belém."Esta condecoração é também para a Direção-Geral da Saúde, para os meus colegas e para todos os profissionais de saúde", referiu Graça Freitas aos jornalistas.A ex-presidente da Direção-Geral da Saúde admitiu que pode ter cometido "alguns erros" durante o mandato na DGS e que houve alguns dias que sentiu "um bocadinho mais cansada", ainda assim não se esqueceu que era médica durante estes anos."Eu fui transmitindo aquilo que a ciência me transmitia", assegurou ainda Graça Freitas sobre a pandemia.