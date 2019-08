Raminhos ataca Vasco Palmeirim e Filomena Cautela

A TVI, por sua vez, direciona a sua aposta para a ficção nacional com um episódio especial de ‘Prisioneira’ e a série ‘37’, protagonizada por Sofia Alves e João Reis. Este policial com marca lusa estreou em 2010, recorde-se, e conta histórias de "assassinatos misteriosos, envolvidos em telefonemas anónimos e perseguições".

Estreia este domingo ‘Esta Mensagem é Para Ti’, na SIC, que promete surpreender o público através da entrega de uma mensagem personalizada. O responsável por distribuir a "correspondência" é António Raminhos."Vamos entregar mensagens às pessoas sem elas estarem à espera. Podem ser agradecimentos ou pequenos recados. É um programa muito original", explica aoo anfitrião, o novo protagonista dos serões de domingo na estação de Paço de Arcos, após o reality show do ‘Agricultor’.Durante sete semanas, o palco principal da SIC aos domingos à noite fica entregue ao humorista. "Não sei se terá continuação, poderá depender do público", diz Raminhos, desvalorizando qualquer responsabilidade em relação às audiências: "Não tenho preocupações com isso. O que faço e estou a fazer é divertir-me ao máximo. O programa vai ser a prova de que o entretenimento mais leve também pode passar uma mensagem".‘Esta Mensagem é Para Ti’ vai rivalizar com ‘I Love Portugal’, da RTP 1, conduzido por Vasco Palmeirim e Filomena Cautela - o formato da estação pública conquistou, no último domingo, 714 mil espectadores.