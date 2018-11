Reality shows: a vida depois do Zé Maria

O formato andava na irrelevância, até que apareceu a Supernanny, o Ljubomir e o Casados à Primeira Vista.

Além do caso Watergate, da demissão de Nixon e do fim da guerra no Vietname, a década de 1970 nos Estados Unidos ficou marcada por dois problemas. O primeiro foi dito no Espaço em 1970 por um astronauta e ainda hoje se repete na Terra em situações imprevistas: "Houston, we have a problem".



O segundo problema nasceu numa quinta-feira à noite de 1973, quando os telespectadores americanos viram Pat Loud pedir o divórcio ao marido, Bill, após 21 anos de casamento. "Tu sabes que há um problema…", disse ela. "Mas qual é o problema?", perguntava ele.



O interesse neste diálogo é que não vinha de um filme ou de uma telenovela – eram pessoas reais a falar na sua casa, com uma câmara de televisão ao lado como se fosse uma mosca. Era An American Family (uma família americana), o primeiro reality show de sempre e o início de um novo mundo.



