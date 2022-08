Regresso à Terra Média com ‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder’

A série mais aguardada dos últimos anos chega a Portugal no dia 2 de setembro às 02h00 (madrugada de quinta para sexta), avançou ontem a Prime Video. A plataforma da Amazon exibirá neste dia os dois primeiros episódios de ‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder’ e os restantes capítulos terão uma estreia semanal individual, todas as sextas-feiras, às 05h00 da manhã, com a primeira temporada a chegar ao fim a 14 de outubro.‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder’ traz pela primeira vez ao pequeno ecrã as lendas da Segunda Era da história da Terra Média. Este drama épico decorre milhares de anos antes dos eventos relatados em ‘The Hobbit’ e na trilogia ‘O Senhor dos Anéis’, de J.R.R Tolkien. Com início num tempo de relativa paz, a série segue um conjunto de personagens, algumas familiares e outras inéditas, à medida que estas se confrontam com uma terrível ameaça na Terra Média. Dos vales mais escuros e profundos das Montanhas Nebulosas às florestas majestosas de Lindon, às paisagens de cortar a respiração do Reino de Númenor, a série mostra como foram forjados os célebres Anéis do Poder.Peter Mullan, Benjamin Walker e Cynthia Addai-Robinson integram o elenco da produção, que terá cinco temporadas.A primeira temporada de ‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder’ custou à Prime Video cerca de 457,7 milhões de euros, tornando-se na série mais cara de sempre. Em comparação, a última época de ‘A Guerra dos Tronos’ custou 88,6 milhões à HBO.O trailer da série estreou durante a Super Bowl, tornando-se no trailer com maior audiência de sempre do evento, com 257 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas.John Ronald Reuel Tolkien nasceu na África do Sul em 1892. Escreveu o primeiro livro, ‘O Hobbit’, em 1937. A trilogia de‘O Senhor dos Anéis’ foi publicada entre 1954 e 55.