As plataformas de streaming são conhecidas por não olhar a gastos no que diz respeito à produção de conteúdos originais. Este ano, estima-se que o investimento ultrapasse os 214,7 mil milhões de euros. De acordo com um estudo da agência britânica Ampere Analysis, isto representa um aumento de cerca de 14% em comparação com 2021.









