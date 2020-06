"Rezem por aquela família": o relato emocionante de Liliana Campos ao recordar amigo Pedro Lima

era o melhor pai do mundo, o homem mais apaixonado, o amigo mais querido, um excelente profissional. Era um homem à antiga, já não se fazem homens assim

Recorde-se que Pedro Lima foi encontrado morto no sábado de manhã, na praia do Abano, em Cascais. O ator saiu de casa de madrugada após uma noite em branco, sem dizer nada à mulher. Pouco depois, alguns amigos próximos receberam uma mensagem em que o artista lhes pedia para olharem pelos seus filhos e pela mulher.

O último adeus a Pedro Lima está marcado para hoje no Centro Funerário de Cascais, em Alcabideche, onde vai decorrer uma missa pelas 17h00, seguindo-se o funeral.

"Seja bem vindo à 'Passadeira Vermelha'. Hoje é um dia triste para mim": foi desta forma que Liliana Campos, apresentadora da SIC, abriu as portas do seu programa na noite de segunda-feira, no qual aproveitou o tempo de antena habitual para deixar um pequeno tributo ao ator Pedro Lima e seu amigo de longa data, e para deixar um apelo aos internautas neste momento difícil para a família."O Pedro não é culpado, os amigos não são culpados, muito menos a Anna [mulher de Pedro Lima] e os meninos [filhos]. Portanto, se não tiver nada para dizer, não escreva isso porque pode estar a causar uma dor enorme a quem está a ler do outro lado. Já basta o que basta, já basta toda esta tragédia, tudo isto que não há palavras para descrever", começa por dizer a apresentadora, numa clara referência a comentários deixados na Internet.Liliana Santos recordou a sua ligação de estreita proximidade ao ator, de quem era comadre. "Conhecemo-nos há quase 30 anos e desde o momento em que o João Francisco [filho mais velho do ator] nasceu ele passou a ser meu compadre e eu a madrinha. Nunca mais ouvi o Pedro dizer o meu nome", disse, aproveitando para esclarecer que não recebeu qualquer mensagem por parte de Pedro Lima antes da sua morte, ao contrário do que chegou a ser especulado.A apresentadora revelou ainda que os filhos do ator têm vindo a receber, por parte de colegas de escolas, mensagens "terríveis" a dizer que "é bem feita terem perdido o pai"."Isto é terrível para uma criança que ainda não sabe o que é que a espera, é um trauma que vai carregar para o resto da vida, quanto mais mensagens destas. Está em casa, veja o que é que os seus filhos fazem. (...) Aquelas crianças estão a sofrer horrores", atirou, visivelmente emocionada.A amiga de Pedro Lima aproveitou ainda o momento para recordar que a depressão é uma doença e não "um capricho", como muitas vezes é olhada. "Eu própria já passei por isso. Graças a Deus socorri-me das pessoas certas e soube sentir os sinais e procurar ajuda. Mas, se quer que lhe diga se alguma vez pensei em suicídio, pensei. E pensei que se calhar era melhor não estar aqui. Graças a Deus que tudo isso desapareceu e que não aconteceu nada. Mas só quem sente aquela dor e aquela angústia é que percebe o quão paralisante pode ser em ver uma saída", disse.Por último, a apresentadora da SIC agradeceu a todos os que nos últimos dias têm enviado mensagens de apoio à família de Pedro Lima. "Rezem pelo Pedro e por aquela família e não sejam maus (...) O Pedro", termina.