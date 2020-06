Funeral de Pedro Lima realiza-se hoje em Cascais

O último adeus a Pedro Lima está marcado para hoje no Centro Funerário de Cascais, em Alcabideche, onde vai decorrer uma missa pelas 17h00, seguindo-se o funeral. Também durante o dia de hoje espera-se conhecer os resultados da autópsia que irão revelar a verdadeira causa da morte do ator, que terá posto termo à vida aos 49 anos.Recorde-se que Pedro Lima foi encontrado morto no sábado de manhã, na praia do Abano, em Cascais. O ator saiu de casa de madrugada após uma noite em branco, sem dizer nada à mulher. Pouco depois, alguns amigos próximos receberam uma mensagem em que o artista lhes pedia para olharem pelos seus filhos e pela mulher.O alerta para a ocorrência foi dado pelas 08h36 e no local estiveram 25 operacionais apoiados por sete viaturas.O ator apresentava vários golpes na carótida [pescoço] e no abdómen. Terá desmaiado e caído ao mar, pelo que existem fortes indícios de morte por afogamento.