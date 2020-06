Ator Pedro Lima encontrado morto em praia de Cascais

O ator Pedro Lima de 49 anos, conhecido por participar em várias novelas, foi encontrado morto este sábado na praia do Abano em Cascais, avança a TVI 24.

Segundo apurou o CM, o ator estava desaparecido e o alerta foi dado pela companheira, Anna Westerlund.

O alerta para a ocorrência foi dado cerca das 08h36 e no local estão 25 operacionais apoiados por 7 viaturas.

Recorde-se que Pedro Lima é pai de cinco filhos e estava a gravar uma novela para a TVI. Planeava casar-se no próximo ano com Anna Westerlund.









Pedro Lima estava a interpretar uma personagem na novela "Amar Demais", a ser transmitida pela TVI.



A TVI já reagiu à morte do ator

"O Pedro Lima partiu. Uma partida inesperada e brutal. É um dia chocante que abre uma tormenta de emoções e deixa um pesar enorme entre todos. Todos, sem exceção. A TVI endereça à família, neste momento de dor imensa, sentidas condolências. O Pedro era um dos mais versáteis atores da sua geração. E um operário desta indústria, no cinema , no teatro e na televisão. Sempre disponível, sempre afável, sempre pronto para trabalhar. A sua relação com a TVI tinha mais de duas décadas, mas cada projeto parecia ser sempre o primeiro.



Cuidava e afeiçoava-se de forma única às suas personagens .Foi assim que recebeu o regresso do Tristão, da série Espírito Indomável, lançada a partir da novela com o mesmo nome, e que é seu papel mais marcante neste trajeto intenso e longo na ficção nacional onde está desde a primeira hora. Neste momento dava corpo a Gonçalo Macedo na novela Amar Demais, cujas gravações foram recentemente retomadas. Era um companheiro e um amigo de todos, admirado pela sua simplicidade e capacidade de trabalhar em equipa. Todas as mortes são uma perda, mas esta é especialmente dolorosa pelo que deixa para trás. Saibamos honrar a sua memória e o seu exemplo", pode ler-se.