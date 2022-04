O roubo de material à equipa de produção que está a trabalhar num conjunto de telefilmes para a RTP, na semana passada, em Oeiras, poderá causar um prejuízo superior a 230 mil euros. Ou seja, o orçamento de dois destes telefilmes (cada um custa cerca de 115 mil euros), ao que o CM apurou.





O roubo de material cinematográfico que estava guardado dentro de carros de apoio técnico ocorreu na noite de segunda para terça-feira da semana passada, no parque de estacionamento das Oficinas da Câmara Municipal de Oeiras, espaço com vigilância à entrada, onde está estacionada a frota automóvel da autarquia e que foi cedido à Marginalfilms para ali guardar também os seus carros. Ao que oapurou, os ladrões terão destruído a vedação para entrar no perímetro, vandalizaram as viaturas e levaram câmaras, objetivas, baterias, carregadores, cartões de memória, monitores, ‘teradek’ e tripés. “Cada objetiva, por exemplo, tem um custo de cerca de 18 mil euros. Das oito que tínhamos só ficámos com três”, revelou aoo produtor José Carlos Oliveira, que tem agora esperança que os seguros cubram parte do prejuízo. “O nosso seguro só vai até 50 mil euros para equipamentos roubados mas aguardo para perceber se a câmara tem algum seguro que cubra este tipo de situações.”

Contactada pelo CM, a autarquia referiu apenas que “a Polícia Municipal tomou conhecimento da ocorrência, tendo remetido o caso de imediato à PSP e o processo segue agora os seus trâmites de investigação”. “A polícia está a investigar, mas logo no dia da peritagem disseram-nos para não termos grande esperança”, lamenta o produtor. As gravações foram, entretanto, retomadas, com menos meios. A RTP, que já investiu mais de 2 milhões de euros no projeto, está a acompanhar a situação.