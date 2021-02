A nova telescola, ‘Estudo em Casa’, teve um impacto de 1,1 milhões de euros nas contas da RTP no ano passado, segundo o Plano de Atividades e Orçamento (PAO) da empresa para este ano, a que o CM teve acesso. Os custos de implementação do projeto, que conta com a colaboração do Ministério da Educação, foram totalmente suportados pelo serviço público de rádio e TV.













Em 2020, as aulas pela televisão contaram com a participação de mais de 50 docentes a lecionar as matérias dos três ciclos do Ensino Básico, com emissões de segunda a sexta-feira na RTP Memória - já este ano o projeto foi alargado ao Ensino Secundário, com novos canais de transmissão.

De acordo com o PAO da RTP, apesar deste investimento, “o valor do impacto da Covid-19 nos custos de grelha de 2020 é positivo”, e resulta do facto de o custo com “programas cancelados por força da pandemia ser superior ao custo das emissões do ‘Estudo em Casa’”.



Já o valor previsto para 2021 é “negativo de 4331 mil euros, reflexo dos programas cuja exibição foi adiada de 2020 para 2021, além das emissões” da telescola.