"Criámos uma escola dos tempos de hoje": António Costa apresenta projeto #EstudoEmCasa

As gravações da telescola já arrancaram na RTP , em Lisboa, no mesmo estúdio que habitualmente recebe o concurso 'O Preço Certo'. De resto, ao que o

apurou, parte da equipa do formato apresentado por Fernando Mendes, nomeadamente técnicos de estúdio e régie, está envolvida no projeto denominado #EstudoEmCasa, cujas emissões começam na segunda-feira, dia 20, às 09h00, na RTP Memória, disponível no cabo e na Televisão Digital Terrestre (TDT).

Recorde que o terceiro período

letivo

arrancou esta terça-feira para milhões de estudantes, para muitos deles num modelo de ensino à distância.



Foi num comunicado divulgado na passada sexta-feira, que o Ministério da Educação anunciou a programação a emitir pela RTP Memória dos conteúdos pedagógicos temáticos, lecionados por professores, para alunos do ensino básico.



"#EstudoEmCasa é o nome do espaço que vai ocupar a grelha das 09h às 17h50, com conteúdos organizados para diferentes anos letivos, uma ferramenta importante para complementar o trabalho dos professores com os seus alunos. Estes conteúdos pedagógicos temáticos contemplam matérias que fazem parte das aprendizagens essenciais do 1.º ao 9.º ano, agrupados por: 1.º e 2.º anos, 3.º e 4.º anos, 5º e 6.º anos, 7.º e 8.º anos e 9.º ano, abrangendo matérias de uma ou mais disciplinas do currículo, as quais servirão de complemento ao trabalho dos professores com os seus alunos", podia ler-se no comunicado.





O nome #EstudoEmCasa foi escolhido para assinalar o Dia do Estudante, a 24 de março, "numa altura em que toda a comunidade educativa teve de celebrar a data de forma diferente, por conta da situação epidemiológica que o país atravessa", segundo escreve o Ministério da Educação.



"Criámos uma escola dos tempos de hoje", afirma António Costa



Durante a visita aos estúdios da RTP onde estão a ser gravadas as emissões do #EstudoEmCasa, António Costa afirmou que a 'nova telescola' "vai levar a escola a cada uma das casas"



O primeiro-ministro relembrou que a escolas foram encerradas há um mês devido à pandemia de Covid-19 e que "a luta pela nossa sobrevivência exige uma grande disciplina da nossa parte".



O Chefe do Governo destacou a importância dos professores, alunos e famílias e da sua adaptação aos tempos da "nova escola.



"Ao longo deste mês escolas, famílias, professores e alunos fizeram esforço extraordinário. Os professores aprenderam a trabalhar com ferramentas digitais, mantiveram contacto com alunos, os professores não abandonaram os seus alunos. A vida não pode parar", elogiou o primeiro-ministro.



O primeiro-ministro afirmou que o objetivo era complementar uma oferta "que chegasse a todos".



"Criámos uma escola dos tempos de hoje, que chegasse a quem não tem acesso às ferramentas digitais", relembrou o primeiro-ministro, que anunciou a oferta da componente digital para todos os alunos no próximo ano.



Apesar da situação vivida com o ensino à distância, Costa relembra que "só com a educação podemos construir o futuro".



Tiago Brandão Rodrigues: "Vamos trabalhar para a formação e educação de adultos"



"Em muitas casas não existe a funcionalidade de voltar para trás. Era preciso termos o material continuado", começou por dizer o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, sobre o novo formato de aulas.



Na apresentação do programa que vai levar o ensino à distância a milhões de alunos, o Ministro da educação. "São blocos pedagógicos temáticos, acompanhados com guião disponível para os professores poderem complementar trabalho. Os professores são verdadeiros artífices", elogiou, relembrando o final do 2.º período que, em muitos casos, aconteceu já em quarentena.



Tiago Brandão Rodrigues relembra que este pode também ser um modo dos adultos continuarem a aprender. "Vamos trabalhar para a formação e educação de adultos", acrescenta.

