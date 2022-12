A RTP abriu um processo disciplinar à jornalista Inês Gonçalves, que poderá terminar com o seu despedimento, apurou o CM. Em causa está a transmissão de alguns momentos da gala do 110º aniversário da Associação de Futebol do Porto (AFP) - apresentada por Inês Gonçalves - no ‘concorrente’ Porto Canal.









