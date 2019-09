RTP falha medalha de Vieira e gera polémica

A RTP está outra vez envolvida numa polémica por causa de transmissões desportivas. Em causa o acompanhamento feito pela TV pública do Campeonato do Mundo de Atletismo, que arrancou na 6ª feira, 27, em Doha, no Qatar, e se prolonga até 6 de outubro.

No sábado à noite, a RTP 2 emitiu os primeiros 30 minutos da prova dos 50 quilómetros marcha (das 21h30 às 22h00), interrompendo depois a transmissão para emitir a peça de teatro ‘Confissões de um Coração Ardente’ e o filme ‘Os Maias - Cenas da Vida Romântica’. Só regressou à transmissão dos Mundiais à 01h50, mas em diferido. Nessa altura, no Qatar, o português João Vieira, 43 anos, já tinha feito história ao vencer a medalha de prata na prova masculina - ganha quando era 01h40 em Portugal.

O facto de a RTP 2 não ter transmitido a conquista de João Vieira em direto está a gerar uma onde de críticas nas redes sociais, com os telespectadores a classificarem de "vergonhosa" a opção da RTP. "Que gestão desastrosa e que falta de respeito pelo atletismo nacional"; "Se acham que isto é serviço público, então mais vale privatizar a RTP", são algumas das críticas que se podem ler online.

Contactada pelo CM, a RTP esclareceu que "tem feito à programação todas as alterações necessárias para transmitir a participação dos atletas nacionais nos campeonatos". "Tendo a RTP2 igualmente obrigações culturais decidiu a sua direção partilhar a prova com a RTP Play [online], uma vez que ela ocuparia o horário nobre do canal, retomando na madrugada para os últimos quilómetros."