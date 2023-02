RTP prepara venda de património

A RTP mantém a intenção de vender algum do seu património imobiliário. De acordo com o Plano de Atividades e Orçamento (PAO) para este ano, a que o Correio da Manhã teve acesso, há sete imóveis “passíveis de alienação”, desde que “devidamente autorizado pela tutela”, ou seja, o Ministério da Cultura e o das Finanças: o Centro Regional dos Açores (Rua Ernesto de Castro), um terreno de Portalegre (Ribeira de Nisa), a delegação de Viana do Castelo, o Estúdio da Abrunheira, o retransmissor de Azurara (Vila do Conde), a Estação Emissora de Chaves e o Centro Regional Comum de Faro (terreno).









Ver comentários