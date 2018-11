Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

RTP, SIC e TVI forçam audiências à parte do cabo

Com resultados em queda, generalistas anunciam acordo à revelia dos outros canais.

Por Paulo Abreu e Sónia Dias | 01:30

Seis anos depois, a polémica volta a instalar-se na medição de audiências. A dois meses do fim do contrato entre a Comissão de Análise de Estudos de Meios (CAEM) e GfK, RTP, SIC e TVI - cujos resultados têm vindo a sofrer uma acentuada queda nos últimos tempos - decidiram avançar sozinhas para um novo acordo de forma a garantir o serviço por mais 12 meses.



Ao CM, António Salvador, presidente da GfK, revela ter feito uma proposta final em junho à CAEM, presidida por Luís Cunha Velho, da Media Capital, dona da TVI, e lamenta não ter tido até agora qualquer resposta: "Vamos acreditar que as negociações vão chegar a bom porto para continuarmos a trabalhar juntos."



E apesar do acordo dos três canais com a GfK, para garantir a prestação do serviço de medição de audiências a partir de 1 de janeiro de 2019, António Salvador afasta a hipótese da medição ficar limitada à RTP, SIC e TVI. "Seria impensável. Hoje, temos 150 canais e este número, mais coisa menos coisa, irá manter-se."



Em comunicado, os operadores mostram-se "disponíveis para incluir no referido acordo outros representantes do setor".



Entretanto, será aberto um concurso internacional para a celebração de um contrato de audimetria mais alargado, a que a Gfk anuncia que vai concorrer.



PORMENORES

CAEM

Desde 2011, altura em que a GfK emergiu como vencedora, o contrato com o prestador de medição de audiências televisivas era com a CAEM, um organismo tripartido com representantes das estações, das plataformas de distribuição de televisão paga e das agências de meios.



Dois milhões

O último contrato celebrado entre CAEM e GfK, em 2012, custou cerca de dois milhões de euros. A maior fatia deste montante foi assegurada pelas três estações generalistas, em sinal aberto: RTP, SIC e TVI.