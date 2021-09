Rua Segura da CMTV volta a bater RTP1

O programa Rua Segura, da CMTV, apresentado pela jornalista Ângela Gonçalves Marques, voltou a superiorizar-se ao canal 1 da RTP. No seu horário, o Rua Segura obteve em média 87700 espectadores, correspondentes a 5,3% de share, contra 75200 portugueses que acompanhavam o primeiro canal da televisão do Estado nesse horário, o equivalente a apenas 4,5% de share.

Além de bater a RTP1 em vários horários, a CMTV voltou a pulverizar toda a concorrência de informação nacional. No dia em que a principal notícia foi a morte do Presidente Jorge Sampaio, a CMTV registou um share diário de 4%, muito acima da soma da SIC Notícias (1,8%) TVI24 (apenas 1,1%) ou a RTP3 (0,5% no cabo).

Todos os resultados citados são fruto da medição da GFK.

A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda disponível na TDT.