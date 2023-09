O jornalista Rui Gomes é o novo diretor da rádio TSF substituindo Domingos Andrade que acumulava o cargo com o de administrador da Global Media, do qual foi demitido esta semana."Abraço este projeto pela oportunidade que me foi dada em participar e liderar um dos principais pilares, daquele que estou certo, será o mais ambicioso projeto de relançamento e reforço de um Grupo de Media nos últimos anos em Portugal", diz o nomeado em comunicado citado pelo jornal eletrónico Eco.Gomes dedica-se à produção independente de conteúdos radiofónicos e chegou a integrar, como vogal, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, indicado pelo Partido Socialista.A Global Media, proprietária além da TSF, dos jornais DN, JN e O Jogo, anunciou em comunicado, esta quarta-feira, as saídas de Domingos Andrade e de António Saraiva do Conselho de Administração e a entrada de três novos administradores, José Paulo Fernandes Fafe, Diogo Risueño da Cruz Agostinho e Filipe Miguel de Cruz e Queirós Nascimento.