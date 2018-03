Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Veloso diz que Eurovisão é "pimbalhice"

Cantor elogiou Diogo Piçarra por ter desistido.

01:30

Rui Veloso fez duras críticas à Eurovisão, que classificou como "uma pimbalhice do c******" e "um circo".



No programa ‘Maluco Beleza’, que Rui Unas conduz no YouTube, o músico acusou Tozé Brito, jurado do Festival da Canção e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, de não defender Diogo Piçarra quando este foi acusado de plágio e elogiou o cantor por ter desistido: "Esteve bem, foi de homem".