Dona do JN, DN, O Jogo e TSF falha pagamento de salários e diz que não pode comprometer-se "com qualquer data"

A Comissão Executiva do Global Media Group anunciou esta quinta-feira o adiamento do pagamento dos salários do mês de dezembro aos trabalhadores do JN, DN, O Jogo e TSF. Em causa está a "situação financeira extremamante grave" do grupo.Através de uma comunicação interna, a Comissão Executiva criticou "o inesperado recuo do Estado português no negócio já concluído para a aquisição das participações que o grupo possui na agência Lusa" e invocou a "injustificada suspensão dautilização de uma conta caucionada existente no Banco Atlântico Europa há cerca de 6 anos"."Neste momento, a Comissão Executiva não pode adiantar nem comprometer-se com qualquer data para o pagamento dos salários de dezembro, podendo unicamente garantir estar a fazer todos os esforços para que o atraso seja o menor possível", pode ler-se.A Comissão Executiva assegura que "está a adotar um conjunto de medidas (...) que possam salvaguardar a viabilização e a salvação das diferentes marcas e do próprio Global Media Group".