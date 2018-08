Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salários de diretores da ERC custam 410 mil euros

Gastos com elementos do conselho regulador aumentaram 30 mil euros no ano passado devido à reposição dos cortes nos ordenados.

Por Duarte Faria | 01:30

Os salários dos membros do conselho regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) totalizaram, no ano passado, mais de 410 mil euros, de acordo com o relatório e contas, a que o CM teve acesso.



Contas feitas, em 2017, os gastos da ERC com pagamentos ao conselho regulador aumentaram cerca de 30 mil euros quando em comparação com o ano anterior (380 mil euros).



Tal deve-se, de acordo com fonte oficial da ERC, à "progressiva anulação da redução remuneratória" prevista na lei e ao facto de Sebastião Póvoas, que só entrou em funções em dezembro, "manter a remuneração base correspondente ao lugar de origem".



Segundo o documento, o novo presidente do regulador, auferiu 7 793,36 euros mensais entre remuneração–base (6129,97 euros) e despesas de representação (1663,39 euros).



Este valor resulta da opção que fez pela remuneração de origem como juiz conselheiro (era, até 2017, vice–presidente do Supremo Tribunal de Justiça).



Já o vice-presidente da ERC, Mário Mesquita, ganhou 5845,62 euros (4496,63 euros de remuneração-base mais 1 348,99 euros em despesas de representação).



Os vogais Fátima Resende Lima, João Pedro Figueiredo e Francisco Azevedo e Silva receberam, cada um, 5465,42 euros: 4204,17 euros de remuneração e 1261,25 euros de representação.



Os membros do atual conselho regulador da ERC sucederam no final do ano passado a Carlos Magno, Arons de Carvalho e Luísa Roseira (os vogais Raquel Alexandra e Rui Gomes já tinham renunciado).