Sandra Felgueiras e Flor em guerra aberta

Sandra Felgueiras e Maria Flor Pedroso estão cada vez mais de costas voltadas na RTP. Depois da notícia travada dos prémios na TAP e da polémica suspensão do ‘Sexta às 9’ em período de campanha eleitoral, o CM sabe que a última reunião entre as duas - Cândida Pinto também esteve presente -, para preparar o regresso do programa amanhã ao ecrã foi de grande tensão. "O clima ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />