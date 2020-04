Santa Casa oferece o Correio da Manhã a lares de idosos

As edições de fim de semana dovão chegar, gratuitamente, a lares de idosos de instituições de solidariedade social, por iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), já a partir do próximo dia 25 de abril. Esta parceria abrange, ainda, um vasto número de cidadãos maiores de 65 anos, que também irão receber gratuitamente, aos sábados e domingos, um exemplar do, e enquadra-se no projeto Longevidade que a SCML mantém com o"Esta ideia acabou por surgir naturalmente, tendo em conta a parceria editorial que a Santa Casa tem em curso com odedicada à temática da longevidade. Considerámos que seria muito lógico e virtuoso alargar essa iniciativa no âmbito dos temas relacionados com uma população mais idosa e oferecer assinaturas das edições de fim de semana doa diferentes lares, em coordenação com a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade", explicou fonte da Santa Casa de Lisboa.A criação de hábitos de leitura e o apoio à imprensa escrita, que presidiu à iniciativa da SCML, alarga-se a outros órgãos de informação, "sendo que, em parceria com a Santa Casa, caberá a cada um a atribuição das assinaturas a diferentes públicos e instituições", acrescentou a mesma fonte da instituição.A imprensa regional também é contemplada neste projeto, com os Jogos Santa Casa a reforçarem o investimento publicitário nesses meios.