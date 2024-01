'Sedução Oriental': Clássicos do cinema erótico japonês na CMTV

O cinema erótico está de volta à CMTV, já a partir deste sábado, com o ciclo ‘Sedução Oriental’ que inclui dez filmes ‘Roman Porno’ - cinco clássicos do género e cinco homenagens de cineastas japoneses ao cinema de Nikkatsu. O primeiro filme é ‘Noites Felinas em Shinjuku’ (02h30), de Noboru Tanaka. Seguem-se ‘A Senhora de Karuizawa’, ‘Vísceras de Anjo’, ‘O Êxtase da Rosa Negra’, ‘Os Amantes Molhados’, ‘Lírio Branco’, ‘Anti-Porno’, ‘O Alvorecer das Felinas’, ‘Gymnopédies Escaldantes’ e ‘À Sombra das Jovens Raparigas Húmidas’.



"A crítica chamou um ‘sumptuoso género’ ao ‘Roman Porno’, que os estúdios da Nikkatsu criaram no início dos anos 70, para enfrentar as dificuldades financeiras, criando uma linha de produção de filmes de género logo abraçada pelos jovens realizadores com talento, que se destacariam pela audácia dos assuntos que tocavam, explorando sensações fortes e uma intensa pulsão erótica, afirmando-se assim toda uma geração de cineastas talentosos, dotados, perspicazes, profundos, admiráveis, que permitiu a descoberta de um outro Japão, mais imediato, mais carnal e mais tangível, mais liberto no que diz respeito à representação sexual", explica o produtor Paulo Branco.

